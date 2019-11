Zum dritten Mal stellt der Verein Jakominiviertel am kommenden Freitag (15. November) eine Makers's Night im Viertel auf die Beine.

Unterwegs im Jakominiviertel ist man bei der Maker's Night © Gregor Hiebl

Spannende Einblicke in Geschäfte und Kreativunternehmen im Jakominiviertel - das bietet die Maker's Night. Sie findet am Freitag (15. November) zum dritten Mal statt. Drei Stationen steuern die Teilnehmer diesmal an.