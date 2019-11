Kleine Zeitung +

Zukunft Lehre Mit Loch-Boy und Papageienzange

Zehn Gnaser NMS-Schüler durften in Mettersdorf am Saßbach Fliesen zuschneiden und verlegen. Bei der Firma Preglau bekamen sie Einblicke in den Beruf des Fliesenlegers. Anleitungen gab ihnen ein WM-Teilnehmer.