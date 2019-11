Am Dienstag findet ab 14 Uhr an der Grazer Uni der "Tag der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" statt. Vorgestellt wird auch das neue "Business Analytics und Data Science Center".

Tag der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Resowi-Zentrum in Graz © Uni Graz

Am Dienstag findet an der Karl-Franzens-Universität Graz der Tag der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät statt. Und im Rahmen der Veranstaltung (ab 14 Uhr) wird auch das neue „Business Analytics und Data Science Center“ vorgestellt. Unter Leitung von Stefan Thalmann entsteht hier ein Kompetenzzentrum zu Fragen, wie Daten künftig für Geschäftsprozesse genutzt werden können. „Wir beschäftigen uns mit der Anwendung von datenbasierten Technologien in der Wirtschaft“, sagt Thalmann.