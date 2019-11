Kleine Zeitung +

Graz Skater am Lendplatz: Ist jetzt eine Lösung in Sicht?

Wegen Anrainerbeschwerden kamen Skater am Lendplatz in Kritik. Nun fand ein runder Tisch statt. Ein Fahrverbot zu später Stunde oder sonntags sei für Skater vorstellbar. Sie fordern hingegen, dass die Poller am Platz bleiben. Hier ist wiederum die Politik gefragt.