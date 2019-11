Amedia Airporthotel eröffnet im Frühling 2020, das Intercity-Hotel am Bahnhof folgt im Herbst.

Für große Hotelketten ist Graz ein begehrter Standort. Das zeigt ein Blick auf Hotels, die in und um die Stadt gebaut und geplant werden. Bereits für März 2020 ist die Eröffnung des Amedia Airport-Hotels in Feldkirchen avisiert. Der Sieben-Millionen-Euro-Bau umfasst 89 Zimmer. Für 2021 hat Amedia angekündigt, an der Liebenauer Tangente „The Rock“ zu bauen. Das 13 Stockwerke hohe Gebäude soll neben 202 Zimmern ein Konferenzzentrum und Büros beherbergen. Investitionssumme: 50 Millionen Euro.