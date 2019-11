Erste Einblicke in das neue Hotel von Helmut Marko

Helmut Marko sperrt noch vor Weihnachten sein viertes Hotel in Graz auf. Für das "Kai 36" wurde ein 400 Jahre altes Haus in der Altstadt saniert und ausgebaut. Ein Besuch auf der Baustelle.

Hotelier Helmut Marko © Gregor Hiebl / Ballguide

es hätte kommen können wie beim Kommodhaus. Auch dem Girardihaus droht dieses Schicksal: Der Hauseigentümer lässt einen Altbau so lange verfallen, bis seine Erhaltung wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Selbst der Denkmalschutz kann dann nichts mehr ausrichten, das Haus darf abgerissen werden. Helmut Marko, Grazer Hotelier und Red-Bull-Motorsportchef, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er saniert ein 400 Jahre altes Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai 36 und macht es zum Hotel. „Ein Neubau wäre wirtschaftlich attraktiver, aber ich sehe mich da auch in der Verantwortung, so ein Gebäude für die Nachwelt zu erhalten“, unterstreicht der Hausherr.