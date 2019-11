Facebook

Kurator Michael Axmann und Superintendent Wolfgang Rehner machten bei der Aktion ebenso mit © Evangelische Kirche Steiermark

In Graz und Leoben wurden am Freitag zahlreiche Stolpersteine geputzt. Die Evangelische Kirche Steiermark hatte dazu aufgerufen, um an die Opfer des Novemberpogroms 1938 zu erinnern. Die Aktion wurde von vielen Menschen in Graz und Leoben unterstützt.