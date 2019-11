Kleine Zeitung +

Gedenken an Reichspogromnacht 1938 Gegen das Vergessen: Stolpersteine für Nazi-Opfer putzen

Mehr als 200 sogeannte Stolpersteine erinnern in Graz an jene Jüdinnen und Juden, Roma, Sinti und politisch Andersdenkenden, die während des NS-Regimes vertrieben oder getötet wurden. Anlässlich des Gedenkens zur Reichspogromnacht lädt die Evangelische Kirche Steiermark in Graz und Leoben zur Erhaltung ein.