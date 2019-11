Raubprozess in Graz„Ich würd's nicht weitererzählen, sonst bring ich dich um!“

Facebook

© Juergen Fuchs

Im Schnitt sind die fünf jungen Herren auf der Anklagebank 16 Jahre alt. Ein Teil sitzt in Haft, ein Teil hat U-Haft hinter sich. Wie es den anwesenden Eltern am Straflandesgericht geht, mag man sich nicht vorstellen. Die vier Österreicher und ein Tschetschene müssen sich wegen Raub verantworten. „Abgezogen“ haben sie das Opfer damals, wie es neudeutsch heißt. Nach der Tat tippte der Hauptangeklagte voller Stolz in seine Freundesgruppe am Smartphone: „Wir haben ihn abgezogen, 60 Euro, haha!“