Kind stürzte von Baustelle"Der Bub hat aus der Nase und dem Mund geblutet"

Augenzeuge schildert schweren Unfall am Allerheiligentag in Graz, bei dem ein Neunjähriger schwer verletzt wurde. "Ich hatte die Polizei schon gerufen, bevor es passiert ist."

Von hier stürzte der Neunjährige in die Tiefe © ballguide/Stefan Pajman

Von seiner Wohnung in Graz-Eggenberg aus blickt Markus Nistelberger direkt auf die Baustelle einer Wohnanlage, auf der sich am Allerheiligentag ein schweres Unglück ereignete. Ein neunjähriger Bub war zehn Meter tief abgestürzt und hatte sich unter anderem einen Schädelbruch zugezogen. Der 37-jährige Grazer war als Erster an der Unfallstelle und versorgte den Buben. Was davor passiert war, stellt er etwas anders dar, als es die Polizei kommunizierte.