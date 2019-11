Wo ist Vinzenz?"Entführungsfall" um Polizisten-Attrappe beschäftigt Polizei

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© LPD Steiermark

"Er ist rund 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, steht in aufrechter Haltung, trägt eine blaue Einsatzuniform mit weißer Tellerkappe - und ist aus Blech", so lautet die mit einem Augenzwinkern verfasste Opferbeschreibung der Landespolizeidirektion Steiermark. Vermisst wird Vinzenz, wie die Polizisten-Attrappe, die Raser bremsen soll, genannt wird. Unbekannte haben die Polizeifigur, die in einem Blumenbeet an der Hauptstraße in Laßnitzhöhe seinen Dienst versah, gestohlen. Am 3. November gegen 8 Uhr war die Figur noch da, "ab 12 Uhr verliert sich jede Spur", so die Polizei.

Die Warnfigur kostet immerhin mehrere Hundert Euro. Zweckdienliche und vor allem ernst gemeinte Hinweise sind an die PI Laßnitzhöhe unter der Telefonnummer 059133 6144 erbeten. Österreichweit scheinen die Blechpolizisten bei Dieben gut anzukommen, tatsächlich sind sie aber dazu da, Verkehrsunfälle zu verhindern und Raser einzubremsen.

#Laßnitzhöhe: #Fahndung nach bekanntestem Polizisten! Von unserem Kollegen #Vinzenz fehlt seit 3.11.2019 jede Spur: https://t.co/Jw6UTN9o9l Personenbeschreibung siehe Bild. Du weißt etwas? Dann melde dich bei der 👉🏼 Polizeiinspektion Laßnitzhöhe unter ☎️ 059133/6144 #woistvinzenz pic.twitter.com/Z8IBhmIVXS — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 6. November 2019

Polizisten-Attrappen sind immer wieder das Ziel von Dieben und Vandalen. Im Vorjahr wurde in Gratwein-Straßengel ein Kunststoffpolizist in die Luft gejagt.