Die „New York Times“ präsentierte Graz schon als Geheimtipp. Nun schaffte es das Kunsthaus in den britischen „Guardian“. Doch wie wirken sich solche internationalen Schlagzeilen auf den Tourismus in der Stadt aus?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kunsthaus bettet sich mitten in die Grazer Altstadt - diese Kombination aus Alt und Neu kommt laut Graz Tourismus bei Besuchern gut an © Juergen Fuchs

Große moderne Architektur in Europa – und der „winning tip“ ist: das Grazer Kunsthaus. Das schrieb im Oktober die britische Tageszeitung „The Guardian“. Dort wird das 2003 errichtete Gebäude als Top-Empfehlung für einen Besuch gelistet. Schon 2014 machte Graz in der internationalen Presse von sich reden. Damals erschien in der New York Times der Artikel „36 Hours in Graz“. Darin wird ebenso vom Kunsthaus als auch vom Schloßberg und Boutique-Geschäften berichtet. Hervorgehoben wird vor allem die moderne Architektur und starke Kunst- und Designszene der Unesco-Weltkulturerbestadt.