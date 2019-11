Kleine Zeitung +

Austria's Next Topmodel Unter den Top drei: Für die Steirerin Julia Neumeister reicht es aber nicht zum Sieg

Am Dienstagabend ging das Finale von Staffel neun der Castingshow "Austria's Next Topmodel" über die Bühne. Mit dabei war mit Julia Neumeister auch eine Steirerin. Sie kam unter die Top drei, zum Sieg reichte es aber nicht - er ging an die Afghanin Taibeh.