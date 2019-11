Kleine Zeitung +

Prozess um Jihadisten-Verein Anklageschrift beleuchtet "Gesetze der Radikalisierung" in Graz

Am Freitag startet der nächste Jihadisten-Prozess. Die Anklage skizziert im Detail, wie ein Verein in Graz erreichte, dass sich 38 Menschen dem IS in Syrien anschlossen.