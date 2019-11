Expertenkommission unter der Leitung des Grazer Altbürgermeisters Alfred Stingl legte ihren Bericht vor. Maßnahmenbündel soll Missstände am LKH Graz II künftig verhindern.

Landesrat Christopher Drexler mit den Mitgliedern der Expertenkommission © steiermark.at/Streibl

Misshandlungsvorwürfe in der Alterspsychiatrie des damaligen LKH Graz Südwest Standort Süd hatten im August 2018 zur Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission geführt. Die siebenköpfige Kommission unter der Leitung des Grazer Altbürgermeisters Alfred Stingl stellte am Dienstag ihre Ergebnisse vor. In ihrem Bericht definieren sie elf Themenfelder und sprechen konkrete Empfehlungen aus.