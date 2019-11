Im Grazer Bezirk Gries wurde am Montag eine Radfahrerin (43) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine Pkw-Lenkerin dürfte die Frau auf dem Fahrrad übersehen haben.

Unfall in Graz

© Jürgen Fuchs

Zu dem Unfall kam es Montagfrüh in der Feldgasse im Grazer Bezirk Gries. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Feldgasse rechts in die Payer-Weyprecht-Straße einbiegen. Dabei dürfte sie die 43-jährige Radfahrerin übersehen haben. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge und die Radfahrerin kam zu Sturz. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung an der rechten Hand.