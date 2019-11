Facebook

Vorrang für den Radverkehr © APA/GEORG HOCHMUTH

Vor drei Jahren hat der Steiermärkische Landtag die "Radverkehrsstrategie 2025" beschlossen. Der zuständige Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) zog am Montag eine Zwischenbilanz der Bemühungen - inklusive seiner 2018 gestarteten Initiative "Go Radmobil". Klarerweise spricht Lang von einem Erfolg. 22 Gemeinden haben gemeinsam mit dem Land Radverkehrskonzepte mit einem Gesamtprojektvolumen von rund 40 Millionen Euro entwickelt. Weitere 24 Kommunen arbeiten aktuell an der Verbesserung der Radinfrastruktur.