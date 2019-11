Neue Parkplätze, wetterfeste Fahrer, zweistellige Zuwächse: Gerade in der Stadt liegen Roller und Motorrad im Trend.

Parkplatz für einspurige Kfz in der Landhausgasse © Andrea Rieger

Man kennt es aus italienischen Städten: Motorroller, die Rad an Rad parken und das Straßenbild prägen. Ein Anblick, der sich zunehmend auch in Graz bietet. Zuletzt wurde am Kapistran-Pieller-Platz bei der Franziskanerkirche eine Zone für einspurige Kraftfahrzeuge markiert.