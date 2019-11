Noch bis 14 Uhr findet am heutigen Sonntag (3. November) der große Ski-Basar von Andrea's Ski Second Hand statt.

Die Skisaison steht vor der Tür © Fotolia

Skifahren ist kein billiges Hobby. Wer in Sachen Ausrüstung sparen möchte oder sparen muss, der ist beim Ski-Bazar von Andrea's Ski Second Hand richtig. Zum Start der Skisaison findet die Veranstaltung an diesem Wochenende in Premstätten statt.