Falscher Verdacht: Der Grazer Busfahrer war kein Doppelstaatsbürger © APA/GEORG HOCHMUTH

Stress, Behördengänge, Anwalts- und Fahrtkosten: Das fasst die letzten zwei Jahre von Faruk Ömer Özcan zusammen. Der Grazer Busfahrer wurde 1981 in der Türkei geboren, seit 1991 lebt er in Österreich. 1997 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft und verlor die türkische. Genau diese wurde ihm aber 2017 angelastet. Damals wurde dem Innenministerium eine türkische Wählerevidenzliste zugespielt. Auf dieser stand auch Özcans Name. Er bekam einen Bescheid vom Land Steiermark – er solle beweisen, keine illegale Doppelstaatsbürgerschaft zu besitzen. Ein Unterfangen, das sich als langwierig herausstellte. Özcan engagierte einen Anwalt, fuhr nach Wien zur türkischen Botschaft, musste Urlaubstage nehmen. „Ich habe einen Job, ich zahle meine Steuern – wenigstens ist es jetzt vorbei.“