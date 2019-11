Facebook

Ein "Spiel" mit fatalen Konsequenzen - in vielerlei Hinsicht © Fotolia

Das seit zehn Jahren laufende Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Voitsberger Schenkkreis (Pyramidenspiel) und die ebenso langen Suspendierungen von zwei Polizeibeamten sorgen nun für Diskussionen innerhalb der Polizei. Gewerkschafter kritisieren die Justiz und fordern eine Änderung des Dienstrechtes.



Beide Polizisten – der eine Ermittler des Landeskriminalamtes, der andere uniformierter Beamter in einer weststeirischen Polizeiinspektion – wurden von den strafrechtlichen Vorwürfen freigesprochen. Dienstrechtlich müssen sie aber mit Konsequenzen rechnen, weil sie sich an einem Pyramidenspiel beteiligt hatten – und das ist Polizisten per Erlass des Innenministeriums ausdrücklich untersagt.