Mit dem Herbst nimmt auch die Feinstaubsaison in Graz wieder Fahrt auf. Um dem einen oder anderen, der jetzt noch ins Auto steigt, den Umstieg auf die Öffis schmackhaft zu machen, gibt es heuer wieder die Aktion "Bus Bahn Bim for two".