Kundgebung"Fridays for Future" ruft heute zum Trauermarsch in Graz auf

Heute wird bei den Gräbersegnungen nicht nur der Verstorbenen gedacht. Mit Trauermarsch, Menschenkette und Mahnwache ruft "Fridays for Future" das Artensterben auf unserem Planeten in Erinnerung.

Beim Earth-Strike im September gingen in Graz Tausende auf die Straße © Günter Pilch

Allerheiligen, der Tag an dem auch in Graz und Umgebung die traditionellen Gräbersegnungen stattfinden, fällt heuer auf einen Freitag. Die "Fridays for Future"-Bewegung veranstaltet an diesem Tag eine als "Trauermarsch" deklarierte Demo.