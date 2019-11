Kleine Zeitung +

Stadtspaziergang mit Paula Grazer Zentralfriedhof: Die Stadt der Toten als Oase für Lebende

Kein anderer Friedhof in Graz weist diese Dichte an prunkvollen Grabmälern auf: Ruhestätten von Kaufleuten, Handwerksmeistern, Hofräten und Hausbesitzerwitwen. Der Zentralfriedhof als Monument der bürgerlichen Friedhofskultur gewinnt in unseren Tagen auch immer mehr als Naherholungsraum an Bedeutung.