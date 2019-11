Ungar (58) hatte in Graz geparkten Pkw mit seinem Lkw beschädigt. Polizei stoppte den Lkw, dessen Fahrer war stark alkoholisiert.

Alko-Lenker wurde aus dem Verkehr gezogen (Sujetbild) © APA/BARBARA GINDL

Der Lenker saß noch in seinem am Eggenberger Gürtel abgestellten Auto, als es am Donnerstagabend plötzlich einen Kracher machte. Ein vorbeifahrender Lkw hatte den geparkten Wagen gestreift und beschädigt, der Lkw-Fahrer setzte aber seine Fahrt unbeirrt fort.