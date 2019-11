Nach Ende der Einspruchfristen nimmt jetzt das neue künftige rektorat der Kunstuni Graz noch kleinere Hürden, ehe es am 1. März losgeht.

Die Kunstuniversität Graz im Palais Meran, wo einst Erzherzog Johann wohnte, erhält im März einen neuen Hausherrn: Rektor Georg Schulz tritt mit seinem Team das Amt an © Juergen Fuchs

Ein Ende einer langen Geschichte kündigt sich jetzt an: Nachdem dieser Tage die letzten Einspruchsfristen verstrichen sind, warten jetzt bis zur Installierung von Georg Schulz als neuem Rektor der Kunstuniversität Graz nur einige kleinere Hürden. Am 9. Dezember wird der Uni-Rat (Aufsichtsrat der Universität) den Vertrag mit Schulz absegnen und voraussichtlich auch sein Vizerektorenteam bestätigen, das er eben zusammenstellt. Schulz soll mit 1. März sein Amt antreten. Bis dorthin wird noch der geschäftsführende Rektor Eike Straub die Geschicke der Institution im Palais Meran in Graz leiten.