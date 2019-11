Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Jetzt ist das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getreten. Droht in Graz eine weitere Welle an Lokalschließungen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als Inventargegenstand obsolet geworden: Aschenbecher dürfen höchstens noch als Staubfänger in den Lokalen stehen © APA/HELMUT FOHRINGER

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden sie zum letzten Mal ausgeleert: die Aschenbecher in den Grazer Lokalen. Das generelle Rauchverbot ist nach langjährigem politischen Hin und Her in Österreichs Gastronomie das generelle Rauchverbot Realität. Diesem Schlusspunkt wurde aber auch vorgegriffen. In der Grazer Bar "Guest Room" wurde symbolisch schon am Nationalfeiertag der "Tag der letzten Zigarette" gefeiert.