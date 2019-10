Facebook

Ishwara Erhard Koren © Johannes Koren

"Ich war im Traum ein Baum“ heißt eines der „täglichen Bilder“, die Ishwara Erhard Koren seit drei Jahren in einem Grazer Pflegeheim malt. Gut tausend Bilder sind entstanden, per Mail gehen sie jeden Tag an ausgewählte Empfänger. Etwa an seinen Bruder Johannes, in dessen neuem Buch sich auch ein Kapitel mit dem eingangs zitierten Bildtitel befindet, in dem zu lesen ist: „Man kann an jedem einzelnen erkennen, wie es ihm geht.“