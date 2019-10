In einem Heizkeller in Graz-Gösting brach Dienstagabend Feuer aus, ein 17-Jähriger zog sich beim Löschen eine Schnittverletzung zu.

Die Familie bekämpfte den Brand mit Feuerlöscher und Schlauch © (c) erllre - Fotolia

Mit seinen zwei Söhnen, 14 und 17 Jahre alt, bastelte ein 46-Jähriger am Dienstag im Keller eines Einfamilienhauses in Graz-Gösting ein Maturaball-Dekostück in Form eines Kipferls aus PU-Schaum, Draht und Frischhaltefolie. Dieses stellten sie dann im Heizraum ab.