Passanten hatten die Feuerwehr gerufen. Insgesamt vier Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Berufsfeuerwehr Graz löschte Brand.

Brand in der Arnold-Luschin-Gasse in Graz © Berufsfeuerwehr Graz

Passanten bemerkten am Mittwoch gegen 11.30 Uhr Rauch, der aus einem Wohnungsfenster in der Arnold-Luschin-Gasse in Graz drang. Sie alarmierten die Feuerwehr.