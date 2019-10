Kleine Zeitung +

Skisaison eröffnet am Dachstein Schnee am Grazer Hausberg: Jetzt ist der Winter da!

Wintereinbruch am Schöckl: Der erste Schneemann ist sich am Grazer Hausberg schon ausgegangen. Ab 4. November steht die Seilbahn für zwei Wochen still. Aber auch sonst präsentierte sich die Steiermark in der Höhe schon weiß - am Dachstein startet bereits die Skisaison.