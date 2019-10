100 bis 120 Mal beißen Hunde pro Jahr in der Steiermark zu. 60 Kinder müssen nach einem Vorfall mit einem Hund sogar im Spital behandelt werden und jedes zweite Kind leidet nach dem Beißunfall an Angst vor Hunden.

Es gibt wichtige Regeln beim Umgang mit Hunden. Hunde sollte niemals beim Fressen oder Schlafen gestört werden und nicht geärgert werden © Susanne Hassler/Kleine Zeitung

Eben noch gespielt, doch dann beißt der Hund plötzlich zu. So plötzlich beißen Hunde aber gar nicht. "Hunde zeigen sehr genau, wie es ihnen geht", so Tierschutzombudfrau Barbara Fiala-Köck. "Ein Hund zeigt sehr früh, ob ihm eine Situation zu viel wird. Indem er sich über die Lefzen leckt, indem er den Kopf abwendet. Der friedlichste Golden Retriever hat irgendwann die Nase voll", erklärt die Tierschutzombudsfrau. Erste Signale, die Hunde senden: "Der Hund wendet seinen Blick ab, er fängt an zu gähnen, er schleckt sich über die Schnauze. Er zeigt Beschwichtigungssignale, er zeigt in weitere Folge ein Meideverhalten, indem er aufsteht." Wenn dann niemand im Umfeld des Kindes sei, oder niemand dieses Verhalten deuten könne, wird er zu knurren beginnen. "Irgendwann hat er keine andere Möglichkeit, als zuzuschnappen." Deswegen sollten Kinder mit Hunden nie alleine sein.