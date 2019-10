Ein Pkw-Lenker (72) erfasste am Montagvormittag eine 83-jährige Fußgängerin mit dem Pkw. Die Frau wurde schwer verletzt. Auch in Leoben wurden zwei Personen auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst.

Eine 83-Jährige wurde auf dem Schutzweg erfasst © Jürgen Fuchs

Bei zwei Unfällen auf Schutzwegen wurden am Montag drei Personen verletzt. Auf der Ibererstraße in Richtung Wiener Straße kam es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Pkw-Lenker wollte nach links in die Wiener Straße einbiegen und überholte im Kreuzungsbereich einen vor ihm fahrenden Radfahrer. Kurz darauf verringerte er jedoch laut eigenen Angaben seine Geschwindigkeit, nachdem er die 83-jährige Grazerin über den Schutzweg gehen sah. Sie überquerte ebenso bei Grünlicht die Wiener Straße.