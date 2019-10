Facebook

© APA/JAKOB GRUBER

Ein 82-jähriger Fußgänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde am Montag in Laßnitzhöhe von einem Lkw überrollt und schwer verletzt. Der 82-Jährige war mit Krücken mitten auf der Fahrbahn in der Kapellenstraße bergab unterwegs, obwohl der rechte Gehsteig laut Polizei völlig frei war. Ein Lkw-Lenker fuhr im Baustellenbereich mit seinem Lkw vom linken Gehsteig auf die Fahrbahn. Der 82-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. In der Folge wurde der Fußgänger vom rechten Vorderrad im Bereich der beiden Oberschenkel überrollt und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins LKH Graz eingeliefert.