Seit zwei Jahren dominiert Capital Bra die Charts und Streaming-Aufrufe in Deutschland und auch Österreich. Nächstes Jahr tritt er zum ersten Mal live in Graz auf.

Capital Bra kommt © Sony Music/Phong Le

„5 Songs in einer Nacht“ und zwölf Nummer-eins-Hits in 17 Monaten: Geht es um Streams, Downloads und Albumverkäufe ist Capital Bra derzeit nicht zu schlagen. Seit dem Frühling 2018 hat der Berliner Rapper mit sibirischen Wurzeln in Deutschland und Österreich sämtliche Charts-Rekorde pulverisiert, auch jene der Beatles. Sein Video zu „One Night Stand“ nimmt auf Youtube Kurs auf 100 Millionen Aufrufe.