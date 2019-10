Facebook

Ein Motorradfahrer (37) aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Montag bei einem Zusammenstoß auf der Triesterstraße verletzt worden. Im Frühverkehr kam es laut Polizei zu Stau. Der Motorradfahrer wollte an der stehenden Kolonne links vorbeifahren. Bei der Kreuzung mit der Seebachergasse bog ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung vor einem stehenden Pkw von der Seebachergasse kommend nach links auf die Triesterstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß des Motorrades mit dem einbiegenden Pkw. Der 37-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert.