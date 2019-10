Eine neue Studie zum Grazer Wohnungsmarkt zeigt: Die Explosion der Höchstpreise gehört der Vergangenheit an. Der Bauboom hält ungebrochen an, internationale Großinvestoren drängen nach Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baukräne dominieren derzeit oft in Graz, nicht nur in Reininghaus © Ballguide/Hiebl

1177 neue Wohnungen wurden heuer im ersten Halbjahr verkauft. Das sind schon mehr als im gesamten Jahr 2018 (mit 1162 Neuwohnungen). Der neue "Grazer Wohnungsmarktbericht 2020" zeigt: Der Bauboom in der steirischen Landeshauptstadt hält ungebrochen an. Bei der Bevölkerungsentwicklung auch kein Wunder: Plus 27 Prozent seit 2001 auf aktuell 288.000 Grazer mit Hauptwohnsitz. Die Prognosen für 2040 gehen von 340.000 Menschen mit Hauptwohnsitz aus.