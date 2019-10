Kleine Zeitung +

Volkskulturfest Stimmiges Finale der "steirischen Roas" am Schöckl

Bei strahlendem Sonnenschein ging am Sonntag die "steirische Roas" am Gipfel des Schöckls zu Ende. Die Volkskulturfestreihe fand in diesem Jahr zum ersten Mal an fünf Orten in der Steiermark statt.