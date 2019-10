Steirische Ballsaison "Darf ich bitten?": Zahlreiche Maturanten fegten am Wochenende übers Parkett

Die Maturaball-Saison hat wieder begonnen. Gleich drei Mal wurde am Samstag in Graz und GU aufs Tanzparektt gebeten. Auch in Seckau und Kindberg ging es rund. Wir haben die besten Fotos.

Bei den Schulschwestern wurde fleißig getanzt © Ballguide/Hütter

Die Maturaball-Saison hat wieder begonnen. Gleich drei Bälle wurden am Nationalfeiertags-Wochenende in Graz gefeiert. Die Schulschwestern Eggenberg luden in die Helmut List Halle in Graz, die Maturanten der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Graz tanzten im Hengistzentrum in Hengsberg und die Abteilung Bautechnik der HTBLVA-Ortweinschule Graz war in der Seifenfabrik vertreten. Auch in der Steiermark wurde gefeiert - das Abteigymnasium Seckau und BORG Kindberg luden ein.