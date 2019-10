Nach dem Umbau am Kaiser-Josef-Platz und die Umsiedelung der Marktbeschicker wird nun auch die Fläche vor der Oper wieder begrünt. Der Asphalt ist Geschichte.

Vor der Oper ist es wieder grün, (Bild vom 26.10.2019) © Gerald Winter-Pölsler

Die Geschichte sorgte im Frühjahr und Sommer für viele Diskussionen und Gesprächsstoff. Im Zuge des Umbaus am Kaiser-Josef-Platz wurden die Marktstandler rund um die Oper ausquartiert. So auch unter das Lichterschwert. Die dortige Fläche wurde asphaltiert, was schon im Vorfeld Irritationen auslöste. Denn: Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) wurde davon überrascht. "Dass eine Grünfläche asphaltiert werden müsste, wusste ich selbst nicht. Das versteht ja niemand", sagte sie im April.