Heute sperrt in Graz ein neues Lokal auf. Ins einstige Axolotl an der Ecke Nibelungengasse/Schillerstraße zieht "Die Loge".

Einzigartiges Ambiente in der neuen „Loge“: Hausherr Peter Kotynkowiecz (links) mit seinem Lebensgefährten Hannes Paulitsch © Hecke

Im Zentrum steht ein Pianino, dramatisch in Szene gesetzt von Deckenleuchtern, die den Raum beherrschen. Am heutigen Nationalfeiertag wird sich (ab 16 Uhr) im einstigen Axolotl an der Ecke Nibelungengasse/Schillerstraße nach Wochen der Umgestaltung der Vorhang für die Premiere des neuen Lokals „Die Loge“ heben.