Welterbetag, Tag des Ehrenamts und Nationalfeiertag: In Graz wird heute gefeiert © (c) Juergen Fuchs

Heute ist Nationalfeiertag in Österreich - die Neutralität wird gefeiert. Letztes Jahr am 26. Oktober verwandelte sich Graz dazu in eine Hochburg des Bundesheeres. 85.000 Menschen zog es zur Heeressschau in die Stadt (alle Fotos + Videos hier). Heuer wird die Show in Innsbruck ausgetragen.