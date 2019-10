Facebook

Fünf Bebbauungspläne gibt es allein für Puntigam derzeit © (c) Bernd Kröger - Fotolia (Bernd Kršger)

Fünf Bebauungspläne, die derzeit im Entwurf aufliegen und zusammengerechnet eine Fläche, halb so groß wie Reininghaus, umfassen, weitere, die bereits in der Pipeline sind: Das liegt derzeit für den Bezirk Puntigam auf dem Tisch – jenem Bezirk, der laut Prognosen in den nächsten 15 Jahren das größte Bevölkerungswachstum aller Grazer Bezirke verzeichnen wird. „Die Bauvorhaben werden zu einem massiven Anstieg des Verkehrs führen. Uns fehlt nicht nur in Sachen Verkehr ein übergreifender Plan“, meldet sich Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch dazu zu Wort und verweist auf Staus, die es jetzt schon auf der Puchstraße oder der Triester Straße gibt.