Das überdimensionale Danke-Schild stand in der Herrengasse zur Unterschrift bereit © (c) Foto Fischer

Anderswo glänzen am Nationalfeiertag die Panzer und Galauniformen. In Graz gibt es dafür eine Leistungsschau des Ehrenamtes. Im Rathaus und am Hauptplatz präsentieren sich Vereine und Ehrenamtliche unter dem Motto „Graz engagiert“.