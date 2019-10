Der Direktor der Berufsschule in der Justizanstalt Graz-Karlau geht mit 89 Jahren in Pension. Er und sein Nachfolger über ihre ganz besondere Schule.

Berufsschulunterricht in der Justizanstalt Graz-Karlau © Manuel Hanschitz

Blauer Linoleumboden, einfache Tische und Sessel, eine Tafel mit Kreideschlieren. Eine Schulklasse, wie es sie an jeder beliebigen Schule gibt, war 39 Jahre lang der Arbeitsplatz von Johann Heuberger. Eine Schulklasse, vor deren Fenster allerdings Gitterstäbe zu finden sind. Als Lehrer und Direktor der Berufsschule in der Justizanstalt Graz-Karlau hat sich Heuberger mit diesem Herbst in den Ruhestand verabschiedet - mit 89 Jahren.