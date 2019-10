Facebook

Auch Stadtrat Kurt Hohensinner hat das große Danke-Schild unterschrieben © Foto Fischer

Der Nationalfeiertag steht im Rathaus auch heuer wieder ganz im Zeichen des Ehrenamts. Am 26. Oktober will sich die Stadt Graz mit der Veranstaltung "Graz engagiert" bei den Ehrenamtlichen bedanken. "Durch ihre gemeinnützige Arbeit sind die Freiwilligen eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Wir wollen also Ehrenamtliche vor den Vorhang holen und lautstark Danke sagen", so Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP).