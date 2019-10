An der Uni Graz wurde am Montag Abend ein Resümee zur zehnjährigen Jubiläum "Uni brennt" gezogen.

© Norbert Swoboda

Es war als eine Art "Klassentreffen" ausgewiesen: Die kommunistische Studentenfraktion KSV lud am Montag ehemalige Aktivisten und Interessierte ein, sich dem Jubiläum 10 Jahre "Uni brennt" zu widmen. Unter dem Titel war des im Herbst 2009 zu heftigen Studentenprotesten in ganz Österreich gekommen, auch in Graz gab es Bexsetzungen und Demonstrationszüge. Unter den Zuhörern, die sich im großen Hörsaal A ("Willi Gaisch") verloren, waren auch KPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Klimt-Weithaler und der Grazer KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer.