Ein Unfall ist am Montagnachmittag in der Straßganger Straße passiert.

Verkehrsunfall in Graz-Straßgang

Ein Auto kam nach der Kollision am Dach zu liegen © RK

Die Rettung war glücklicherweise nicht weit weg: Direkt vor der Landesleitstelle des Roten Kreuz Steiermark in der Straßganger Straße hat sich am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet, bei dem ein Auto sogar am Dach landete.