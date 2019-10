Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Während in vielen Geschäften schon Weihnachten eingezogen ist, ist in der Steiermark Mitte Oktober der Sommer ausgebrochen. Subtropische Warmluftmassen über Österreich und starker Fön sorgten schon in den letzten Tagen für ungewöhnlich warme Temperaturen mit dem heutigen Montag als Höhepunkt.