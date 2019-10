Gleinalm: Die Sanierung der Maustelle hat nun begonnen, die Fertigstellung beider Tunnelröhren bringt in der Zielgeraden mehrtägige Sperren. Seit Montag, 28. Oktober, ist der Tunnel bis 9. November, 5 Uhr früh, gesperrt.

Erste Sanierungsarbeiten starten nun auch an der Maustelle Gleinalm. © Beate Pichler

Im September vor sechs Jahren erfolgte der Anstich für die zweite Röhre des Gleinalmtunnels, die seit Sommer 2017 im Gegenverkehr geführt wird, während die alte saniert wird. Und ja, es ist ein Licht am Ende der Tunnelbaustelle zu sehen. Das erkennen Autofahrer auch daran, dass nunmehr auch bei der Mautstation munter gearbeitet wird. Dort wird in den nächsten Wochen die Fahrbahn komplett saniert, weil diese Arbeiten am besten und raschesten bei Tunnelsperren zu erledigen sind.